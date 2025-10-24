Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига

2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

Английская премьер-лига

2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Тренер "Динамо" прокомментировал текущую форму Тюкавина

Тренер московского "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал текущую физическую форму игрока бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Когда мы увидим Тюкавина на поле все 90 минут? Непонятно, сколько нужно времени, потому что каждый человек индивидуален. Он потихоньку набирает. Травма была тяжелая, поэтому спешки нет. Осталось набрать нужные кондиции под тот футбол, который требует нынешний главный тренер "Динамо", - сказал Паршивлюк Sport24.

В начале марта 2025 года Константин Тюкавин получил разрыв крестообразной связки колена в матче РПЛ "Динамо" - "Ростов" (1:1).

Футболист вернулся на поле 13 сентября в игре против московского "Спартака" (2:2). В текущем сезоне Тюкавин провел 7 матчей за "Динамо", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Следующий матч пройдет 26 октября против "Зенита" в рамках чемпионата России.

