Тренер "Динамо" прокомментировал текущую форму Тюкавина

"Когда мы увидим Тюкавина на поле все 90 минут? Непонятно, сколько нужно времени, потому что каждый человек индивидуален. Он потихоньку набирает. Травма была тяжелая, поэтому спешки нет. Осталось набрать нужные кондиции под тот футбол, который требует нынешний главный тренер "Динамо", - сказал Паршивлюк Sport24.
В начале марта 2025 года Константин Тюкавин получил разрыв крестообразной связки колена в матче РПЛ "Динамо" - "Ростов" (1:1).
Футболист вернулся на поле 13 сентября в игре против московского "Спартака" (2:2). В текущем сезоне Тюкавин провел 7 матчей за "Динамо", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Следующий матч пройдет 26 октября против "Зенита" в рамках чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"