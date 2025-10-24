"Клуб не напрасно делал трансферы. Все в "Динамо" хотят, чтобы команда была выше в таблице, вела борьбу за медали. Сейчас идёт становление команды. Очень слабо выглядит оборона. Нападение и полузащита справляется со своими обязанностями, но защита оставляет желать лучшего", - цитирует Масалитина "Газета.Ru".
На данный момент московское "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ - в активе бело-голубые 16 набранных очков после 12 сыгранных туров. В 13 туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Летом текущего года столичный клуб объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.
Экс-игрок ЦСКА назвал главную проблему "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"