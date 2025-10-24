Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
2 - 1 2 1
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
1 - 2 1 2
НантЗавершен

Экс-игрок ЦСКА назвал главную проблему "Динамо"

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Клуб не напрасно делал трансферы. Все в "Динамо" хотят, чтобы команда была выше в таблице, вела борьбу за медали. Сейчас идёт становление команды. Очень слабо выглядит оборона. Нападение и полузащита справляется со своими обязанностями, но защита оставляет желать лучшего", - цитирует Масалитина "Газета.Ru".

На данный момент московское "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ - в активе бело-голубые 16 набранных очков после 12 сыгранных туров. В 13 туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".

Летом текущего года столичный клуб объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

