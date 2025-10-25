Нападающий "Крыльев Советов": хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России

"Я хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Это моя цель. надо начать с первого гола, это было бы очень важно для обретения уверенности", - сказал Гайч в интервью "Советскому спорту".
Адольфо Гайч в текущем сезоне провёл два матча в составе "Крыльев Советов" и не отметился результативными действиями.
Напомним, что аргентинец летом перешёл в самарскую команду из ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Летом 2026 года у форварда также заканчивается контракт с "армейцами".
Следующий матч команда Магомеда Адиева проведёт сегодня, 25 октября против ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
