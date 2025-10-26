Чернов - об игре "Крыльев" против ЦСКА: со стандарта пропустили от "армейцев" - классика

"Можно сказать, что была близкая игра с ЦСКА. Вроде, первый тайм хорошо у нас получилось. Ничего не дали создать ЦСКА. Забей свой моментик и не знаю, как произошло бы. А так классика - со стандарта пропустили от ЦСКА, как обычно", - сказал Чернов "Чемпионату".
Матч ЦСКА против "Крыльев Советов" прошел 25 октября в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "армейцев". Единственный гол в матче забил защитник московского клуба Матвей Лукин.
На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Самарские "Крылья Советов" располагаются на 11-й строчке с 13-ю баллами в своем активе.