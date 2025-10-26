Игрок "Спартака" Дмитриев прокомментировал слухи об уходе Станковича

"Как оцениваю ситуацию в таблице? Пока никак. Мы явно не там, где должны быть. Читаю ли я слухи о смене тренера? Нет. Мне без разницы, что пишут. Мы работаем и тренируемся", - сказал Дмитриев Metaratings.
Деян Станкович занимает пост главного тренера "Спартака" с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Под руководством сербского специалиста команда провела 61 матч, одержала 35 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Следующий матч клуба пройдет 2 ноября против "Краснодара" в рамках чемпионата.
Фото: Global Look Press