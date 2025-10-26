"Человек просто хотел доиграть какое-то определённое время, но я понимал, что этого делать нельзя. Подозвал его к себе и объяснил, что он является для нас важной фигурой всегда и везде. Но не в такой ситуации, так как можем потерять его в долгую. Он хорошо всё понимает. Повреждения нет. Он и после первого тайма чувствовал напряжение определённое, потому что поле не такого качества, которое должно быть", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
Сегодня, 26 октября в Саранске на "Мордовия Арене" состоялась игра между "Акроном" и "Локомотивом". Встреча завершилась со счётом 1:1. Нападающий тольяттинцев Артём Дзюба покинул поле на 62-й минуте встречи. Спустя пять минут после этого "Акрон" пропустил гол.
На данный момент команда Заурбека Тедеева занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 12 очков. В следующем туре клуб из Тольятти на выезде сыграет против "Ростова". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.
В текущем сезоне Артём Дзюба принял участие в 12 матчах "Акрона" и отметился четырьмя забитыми мячами.
Тедеев объяснил замену Дзюбы в игре против "Локомотива"
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал о характере травмы нападающего команды Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"