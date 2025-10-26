Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ДинамоПерерыв
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем Форест2 тайм
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Бернли2 тайм
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас2 тайм
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
2 - 1 2 1
Дженоа2 тайм
Сассуоло
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Верона
2 - 0 2 0
Кальяри2 тайм
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
1 - 0 1 0
Фрайбург1 тайм
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
4 - 0 4 0
Метц2 тайм
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Тедеев объяснил замену Дзюбы в игре против "Локомотива"

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал о характере травмы нападающего команды Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Человек просто хотел доиграть какое-то определённое время, но я понимал, что этого делать нельзя. Подозвал его к себе и объяснил, что он является для нас важной фигурой всегда и везде. Но не в такой ситуации, так как можем потерять его в долгую. Он хорошо всё понимает. Повреждения нет. Он и после первого тайма чувствовал напряжение определённое, потому что поле не такого качества, которое должно быть", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Сегодня, 26 октября в Саранске на "Мордовия Арене" состоялась игра между "Акроном" и "Локомотивом". Встреча завершилась со счётом 1:1. Нападающий тольяттинцев Артём Дзюба покинул поле на 62-й минуте встречи. Спустя пять минут после этого "Акрон" пропустил гол.

На данный момент команда Заурбека Тедеева занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 12 очков. В следующем туре клуб из Тольятти на выезде сыграет против "Ростова". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.

В текущем сезоне Артём Дзюба принял участие в 12 матчах "Акрона" и отметился четырьмя забитыми мячами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится