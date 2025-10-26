Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БарселонаЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Сельта1 тайм
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
2 - 0 2 0
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
6 - 1 6 1
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
НиццаЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
ГаврЗавершен
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Главный тренер "Пари НН" назвал цель на текущий сезон

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский рассказал о глобальной цели команды на этот сезон.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я думаю, глобальная цель - набирать очки и сохранить место в РПЛ. Этот город, этот стадион, эти люди заслуживают находиться там. Мы должны это сделать и всё для этого предпринять, чтобы остаться. Поверьте мне, мне тоже очень тяжело, когда ты борешься где-то там. Для меня тоже сейчас такое впервые", - сказал Шпилевский в интервью "Матч ТВ".

"Пари НН" на своём поле в рамках 13-го тура принимал "Балтику". Встреча завершилась со счётом 0:0. Нижегородцы прервали свою серию из четырёх поражений подряд в чемпионате России, но команда с семью очками продолжает оставаться в зоне прямого вылета на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского сыграет в гостях против ЦСКА. Встреча состоится в пятницу, 31 октября.

