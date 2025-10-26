Главный тренер "Пари НН" назвал цель на текущий сезон

"Я думаю, глобальная цель - набирать очки и сохранить место в РПЛ. Этот город, этот стадион, эти люди заслуживают находиться там. Мы должны это сделать и всё для этого предпринять, чтобы остаться. Поверьте мне, мне тоже очень тяжело, когда ты борешься где-то там. Для меня тоже сейчас такое впервые", - сказал Шпилевский в интервью "Матч ТВ".
"Пари НН" на своём поле в рамках 13-го тура принимал "Балтику". Встреча завершилась со счётом 0:0. Нижегородцы прервали свою серию из четырёх поражений подряд в чемпионате России, но команда с семью очками продолжает оставаться в зоне прямого вылета на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре команда Алексея Шпилевского сыграет в гостях против ЦСКА. Встреча состоится в пятницу, 31 октября.
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский рассказал о глобальной цели команды на этот сезон.
