Дмитриев: возвращение Станковича на бровку идёт нам на пользу

"Возвращение Станковича на бровку идёт нам на пользу, теперь он снова может что-то изменить во время игры, подсказать. Когда он был дисквалифицирован, такого не было. Деян был на бровке второй матч после истечения дисквалификации, и мы второй матч выиграли", - сказал Дмитриев в интервью Metaraitings.
Напомним, что 19 сентября Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц за агрессивное поведение в адрес судьи Егора Егорова в матче 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2).
Последний матч красно-белые проводили на своём поле против "Оренбурга". Он завершился их победой со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Манфред Угальде.
На данный момент "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 очка.
Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев прокомментировал возвращении главного тренера команды Деяна Станковича на скамейку после дисквалификации.
Фото: ФК "Спартак" Москва