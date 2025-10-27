Матчи Скрыть

Ахмат
2 - 4 2 4
СочиЗавершен

Главный тренер "Ахмата" прокомментировал поражение от "Сочи"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал поражение от "Сочи" (2:4) в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
- Игра состояла из двух разных таймов. В первом мы вообще не вошли вы игру, абсолютно заслуженно пропустили два мяча. После перерыва команда хотела отыграться, - сказал Черчесов "Матч ТВ".

"Сочи" одержал выездную победу над "Ахматом" со счетом 4:2. В составе "Ахмата" дублем отличился Матвей Самородов. За "Сочи" два гола забил Михаил Игнатов, по разу поразили ворота Игнасио Сааверда и Дмитрий Васильев.

Одержав победу, "Сочи" поднялся на 15-е место в таблице с 8 очками, "Ахмат" опустился на девятую строчку с 16 баллами. Этот матч стал вторым победным для черноморцев в РПЛ и вторым поражением для грозненцев.

