Руководство "Сочи" запугало игроков перед матчем с "Ахматом" - Карпов

Генеральный директор "Сочи" Сергей Новиков пригрозил игрокам своей команды перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом".

Фото: "Чемпионат"

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.



Функционер обещал в случае отсутствия победы в игре с грозненцами отправить футболистов на маршрутке на выездной матч 14-го тура РПЛ с "Оренбургом". Протяженность маршрута между "Сочи" и "Оренбургом" - 2208 километров.



"Сочи" одержал выездную победу над "Ахматом" со счетом 4:2. В составе "Ахмата" дублем отличился Матвей Самородов. За "Сочи" два гола забил Михаил Игнатов, по разу поразили ворота Игнасио Сааверда и Дмитрий Васильев.



Одержав победу, "Сочи" поднялся на 15-е место в таблице с 8 очками, "Ахмат" опустился на девятую строчку с 16 баллами.

