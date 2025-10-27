- Тяжелый матч получился. В какой-то момент повезло с голами. Давление было сумасшедшее от "Ахмата". Хорошо, что выдержали. Сумбурная игра, тяжелая, - сказал Игнатов "Матч ТВ".
"Сочи" одержал выездную победу над "Ахматом" со счетом 4:2. В составе "Ахмата" дублем отличился Матвей Самородов. За "Сочи" два гола забил Михаил Игнатов, по разу поразили ворота Игнасио Сааверда и Дмитрий Васильев.
Одержав победу, "Сочи" поднялся на 15-е место в таблице с 8 очками, "Ахмат" опустился на девятую строчку с 16 баллами.
Полузащитник "Сочи" высказался после матча с "Ахматом"
Полузащитник "Сочи" Михаил Игнатов прокомментировал победу над "Ахматом" (4:2) в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"