Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
16:30
КАМАЗНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
20:30
НаполиНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Уиком Уондерерс
22:45
ФулхэмНе начат
Гримсби Таун
22:45
БрентфордНе начат
Рексхэм
23:00
Кардифф СитиНе начат

Гришин: "Сочи" возрождается, они молодцы

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что игроки «Сочи» заметно прибавили в физической готовности.
Фото: ФК "Сочи"
«Сочи» возрождается, они молодцы. Видно, что физическую форму набрали. У Осинькина есть ребята, которые с ним были еще в «Чертаново». Они его принципы знают. Но во втором тайме они слишком низко сели. Я думал, что «Ахмат» их дожмет», — отметил Гришин «Матч ТВ».

«Сочи» одержал выездную победу над «Ахматом» со счетом 4:2. В составе «Ахмата» дублем отличился Матвей Самородов. За «Сочи» два гола забил Михаил Игнатов, по разу поразили ворота Игнасио Сааверда и Дмитрий Васильев.

Одержав победу, "Сочи" поднялся на 15-е место в таблице с 8 очками. Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут на выезде против «Оренбурга».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится