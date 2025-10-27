Гришин: "Сочи" возрождается, они молодцы

«Сочи» возрождается, они молодцы. Видно, что физическую форму набрали. У Осинькина есть ребята, которые с ним были еще в «Чертаново». Они его принципы знают. Но во втором тайме они слишком низко сели. Я думал, что «Ахмат» их дожмет», — отметил Гришин «Матч ТВ».
«Сочи» одержал выездную победу над «Ахматом» со счетом 4:2. В составе «Ахмата» дублем отличился Матвей Самородов. За «Сочи» два гола забил Михаил Игнатов, по разу поразили ворота Игнасио Сааверда и Дмитрий Васильев.
Одержав победу, "Сочи" поднялся на 15-е место в таблице с 8 очками. Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут на выезде против «Оренбурга».
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что игроки «Сочи» заметно прибавили в физической готовности.
Фото: ФК "Сочи"