Расулов — о первых играх за "Динамо": высокая игра при подстраховке защитников — это современный футбол

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов отметил, что современный футбол требует от голкиперов активно действовать за пределами штрафной.
Фото: ФК "Динамо"
«Всегда стараюсь смело играть в пас и за пределами штрафной. Тренерский штаб видит и тоже просит это делать. Понимаем, что это помогает команде. Высокая игра при подстраховке защитников — это современный футбол, в котором так должен играть любой вратарь.

Было слышно, как после первого тайма Константин Тюкавин сказал мне: «Выбивай попроще». Это нормальная история. Ничего удивительного», — заявил Расулов «Матч ТВ».

26 октября московское «Динамо» потерпело выездное поражение от «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2. Для Расулова этот сезон стал дебютным в РПЛ, и на данный момент он провёл за «Динамо» две игры.

На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 13 сыгранных матчах.

