«Как реагирую на слухи о своем будущем в клубе? Я полон сил и идей. Да, у нас трудный отрезок, но у кого он не бывает? Губернатор Самарской области всё дословно сказал. Если руководство всё само решит, я с достоинством приму их решение. Но на сегодняшний день я никуда не собираюсь [уходить]», — заявил Адиев «Матч ТВ».
Напомним, в межсезонье «Крылья Советов» возглавил Магомед Адиев, сменивший Игоря Осинькина, работавшего в клубе с 2020 года.
После тринадцати туров Российской Премьер-Лиги подопечные Адиева набрали 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В последних пяти матчах РПЛ команда смогла набрать лишь 1 очко в матче против «Оренбурга» и допустила четыре поражения.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 1 ноября на выезде против «Динамо» Махачкала.
Адиев — о своем будущем в "Крыльях Советов": у нас трудный отрезок, но у кого он не бывает?
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что не планирует покидать самарский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"