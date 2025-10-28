Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
16:30
КАМАЗНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
20:30
НаполиНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Уиком Уондерерс
22:45
ФулхэмНе начат
Гримсби Таун
22:45
БрентфордНе начат
Рексхэм
23:00
Кардифф СитиНе начат

Защитник "Спартака": до первого места не так далеко - если будем продолжать побеждать, то сможем его занять

Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался о турнирном положении красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Российский чемпионат очень сложный. Но мы обыграли "Оренбург" и сейчас готовимся к следующей игре, где тоже постараемся победить. До первого места не так далеко, поэтому если мы продолжим побеждать, то улучшим турнирное положение. Возможно ли занять первое место в этом сезоне? Да, возможно. Если мы будем побеждать в каждой игре, то сможем занять его", - цитирует Ву "Матч ТВ".

В 13 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился форвард красно-белых Манфред Угальде. В 14 туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром".

После 13 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Деяна Станковича заняла 4 место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 встречах. Чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится