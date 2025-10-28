"Российский чемпионат очень сложный. Но мы обыграли "Оренбург" и сейчас готовимся к следующей игре, где тоже постараемся победить. До первого места не так далеко, поэтому если мы продолжим побеждать, то улучшим турнирное положение. Возможно ли занять первое место в этом сезоне? Да, возможно. Если мы будем побеждать в каждой игре, то сможем занять его", - цитирует Ву "Матч ТВ".
В 13 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился форвард красно-белых Манфред Угальде. В 14 туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром".
После 13 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Деяна Станковича заняла 4 место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 встречах. Чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".
Защитник "Спартака": до первого места не так далеко - если будем продолжать побеждать, то сможем его занять
Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался о турнирном положении красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"