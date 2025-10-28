ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 90+5-й минуте матча Кубка России с "Акроном" - в этом моменте главный арбитр Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота "армейцев", сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.
Встреча 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА - "Акрон" завершилась победой столичного клуба со счетом 3:2, забитыми мячами в составе хозяев поля отметились Артем Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро, в составе гостей - Беншимол (дважды с пенальти).
По итогам 6 сыгранных туров ЦСКА занял первое место в группе D Кубка страны, набрав 13 очков, тольяттинцы расположились на последней строчке и вылетели из турнира. В четвертьфинале верхней сетки команда Фабио Челестини сыграет с махачкалинским "Динамо".
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча Кубка России с "Акроном"
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Акроном" (3:2).
Фото: ФК "Акрон"