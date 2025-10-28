"Трудно сказать что-то по поводу "Сочи". Ситуация очень сложная. Они проиграли много матчей. Мы, болельщики "Сочи", ждём результатов получше. Но трудно найти футболистов, которые будут лидерами, смогут помочь команде. Только время покажет, хороший Осинькин [тренер] или плохой. Игроки должны помочь ему", - сказал Нобоа "Чемпионату".
Кристиан Нобоа являлся игроком "Сочи" в период с 2019 по 2024 год. Всего за клуб полузащитник провел 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 голевые передачи.
В текущем сезоне чемпионата России "Сочи" находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков. Команда провела 13 матчей, одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений в лиге.
Следующий матч "Сочи" пройдет 2 ноября против "Оренбурга" в рамках чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
Экс-игрок "Сочи" Нобоа - о клубе: ситуация очень сложная
Бывший полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал тяжелую ситуацию в своем бывшем клубе.
Фото: ФК "Сочи"