Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен

Челестини раскрыл, что сказал команде после поражения от "Локомотива"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о своем обращении к команде после поражения от "Локомотива" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
"Я сказал команде, что когда мы выдаём 95%, а не 100%, то нам конец. И этот матч был отличным подтверждением этого. После той игры мы сделали много индивидуальных нарезок. Наше отношение к игре и наполнение в ней были недостаточными для победы. И такое у нас часто случается именно после матчей сборных", - сказал Челестини "Чемпионату".

Матч ЦСКА против "Локомотива" состоялся 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами отличились нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко, а также атакующий полузащитник Алексей Батраков.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 13-ти встречах. Команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.

Следующий матч московского клуба пройдет 31 октября в против "Пари НН" в рамках РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится