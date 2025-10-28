Челестини раскрыл, что сказал команде после поражения от "Локомотива"

"Я сказал команде, что когда мы выдаём 95%, а не 100%, то нам конец. И этот матч был отличным подтверждением этого. После той игры мы сделали много индивидуальных нарезок. Наше отношение к игре и наполнение в ней были недостаточными для победы. И такое у нас часто случается именно после матчей сборных", - сказал Челестини "Чемпионату".
Матч ЦСКА против "Локомотива" состоялся 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами отличились нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко, а также атакующий полузащитник Алексей Батраков.
В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 13-ти встречах. Команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.
Следующий матч московского клуба пройдет 31 октября в против "Пари НН" в рамках РПЛ.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о своем обращении к команде после поражения от "Локомотива" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА