"Ахмат" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с третьим голом "Сочи"

"Обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с засчитанным голом в ворота "Ахмата" на 66-й минуте. Считаем, что Ильин нарушал правила на Шелии", - заявила пресс-служба клуба "Матч ТВ".
Матч "Ахмата" против "Сочи" состоялся 27 октября в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Игоря Осинькина.
На 66-й минуте игры футболисты "Ахмата" Гиорги Шелия и Максим Самородов столкнулись с форвардом "Сочи" Владимиром Ильиным. После этого эпизода мяч отлетел Михаилу Игнатову, который забил 3-й гол в ворота грозненской команды.
На данный момент "Ахмат" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Сочи" находится на 14-й строчке с 8-ю баллами.
Фото: ФК "Сочи"