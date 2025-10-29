Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Семшов: Соболев в матче с "Динамо" не вышел даже на замену, и все по делу

Экс-игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался об игре форварда петербуржцев Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев не вышел даже на замену, и все по делу. Что такого он сделал в предыдущих нескольких матчах и чем заслужил место на поле? "Зенит" — команда, где надо свое выгрызать на тренировках, нельзя расслабляться. А здесь статистика в РПЛ — 11 матчей, 3 гола. Этого мало для центрфорварда", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

В 13 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились Бителло, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Александр Соболев провел весь матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 16 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Форвард попал в расширенный список сборной России на ноябрьские сборы - всего на счету нападающего 14 матчей в составе национальной команды и 6 забитых голов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится