"Соболев не вышел даже на замену, и все по делу. Что такого он сделал в предыдущих нескольких матчах и чем заслужил место на поле? "Зенит" — команда, где надо свое выгрызать на тренировках, нельзя расслабляться. А здесь статистика в РПЛ — 11 матчей, 3 гола. Этого мало для центрфорварда", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".
В 13 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились Бителло, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Александр Соболев провел весь матч на скамейке запасных.
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 16 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Форвард попал в расширенный список сборной России на ноябрьские сборы - всего на счету нападающего 14 матчей в составе национальной команды и 6 забитых голов.
Семшов: Соболев в матче с "Динамо" не вышел даже на замену, и все по делу
Экс-игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался об игре форварда петербуржцев Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"