"Спартаку" будет не хватать его в течение всего сезона". Абаскаль - о Бабиче

"Срджан — лидер команды. С тех пор как мы взяли его, он был очень важен для команды и служил примером для остальных игроков. Он большой профессионал, очень скромный. "Спартаку" будет не хватать его в течение всего сезона. Это важный игрок для линии обороны", - цитирует Абаскаля "Матч ТВ".
В матче 12 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" (1:1) центральный защитник красно-белых Срджан Бабич получил повреждение - у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Сербский футболист выступает за столичный клуб с августа 2023 года, всего на счету защитника 68 матчей в составе красно-белых, 5 забитых мячей и 1 голевая передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о травме Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"