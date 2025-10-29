Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

"Спартаку" будет не хватать его в течение всего сезона". Абаскаль - о Бабиче

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о травме Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"
"Срджан — лидер команды. С тех пор как мы взяли его, он был очень важен для команды и служил примером для остальных игроков. Он большой профессионал, очень скромный. "Спартаку" будет не хватать его в течение всего сезона. Это важный игрок для линии обороны", - цитирует Абаскаля "Матч ТВ".

В матче 12 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" (1:1) центральный защитник красно-белых Срджан Бабич получил повреждение - у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Сербский футболист выступает за столичный клуб с августа 2023 года, всего на счету защитника 68 матчей в составе красно-белых, 5 забитых мячей и 1 голевая передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.

