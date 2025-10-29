Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Семшов: атака "Динамо" провалила игру против "Зенита"

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу сине-бело-голубых над "Динамо" (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"По матчу в Питере обращу внимание не на игру "Динамо" в обороне, а на действия в атаке - ничего, кроме гола. Один удар в створ - это и есть гол. Атака "Динамо" провалила матч. Если сравнивать с зенитовской, разница серьёзная - были шансы у Луиса Энрике, у Вендела, мог забить Нино. Моменты постоянно появлялись, "Динамо" же соперника не напрягало", - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".

26 октября московское "Динамо" потерпело выездное поражение от "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2.

После 13 сыгранных туров бело-голубые находится в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, занимая восьмое место. Динамовцы набрали 16 очков и на тринадцать баллов отстают от первой строчки.

В субботу, 1 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют в гостях против казанского "Рубина" в рамках 14-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится