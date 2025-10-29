Семшов: атака "Динамо" провалила игру против "Зенита"

"По матчу в Питере обращу внимание не на игру "Динамо" в обороне, а на действия в атаке - ничего, кроме гола. Один удар в створ - это и есть гол. Атака "Динамо" провалила матч. Если сравнивать с зенитовской, разница серьёзная - были шансы у Луиса Энрике, у Вендела, мог забить Нино. Моменты постоянно появлялись, "Динамо" же соперника не напрягало", - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".
26 октября московское "Динамо" потерпело выездное поражение от "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2.
После 13 сыгранных туров бело-голубые находится в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, занимая восьмое место. Динамовцы набрали 16 очков и на тринадцать баллов отстают от первой строчки.
В субботу, 1 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют в гостях против казанского "Рубина" в рамках 14-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по московскому времени.
