Обляков - о матче с "Пари НН": нам в плюс, что они не ставят автобус

"Они стараются играть в прессинг, не сидят в обороне. Нам нужно быть предельно внимательными. Наверное, нам в плюс, что ни не ставят автобус", - передаёт слова Облякова "Матч ТВ".
После 13 сыгранных туров ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 27 очков. "Пари НН" располагается на 16 позиции, имея в своём активе семь баллов.
"Армейцы" примут нижегородскую команду в пятницу, 31 октября на своём домашнем стадионе - "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал предстоящий матч против "Пари НН" в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА