Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Обляков - о матче с "Пари НН": нам в плюс, что они не ставят автобус

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал предстоящий матч против "Пари НН" в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Они стараются играть в прессинг, не сидят в обороне. Нам нужно быть предельно внимательными. Наверное, нам в плюс, что ни не ставят автобус", - передаёт слова Облякова "Матч ТВ".

После 13 сыгранных туров ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 27 очков. "Пари НН" располагается на 16 позиции, имея в своём активе семь баллов.

"Армейцы" примут нижегородскую команду в пятницу, 31 октября на своём домашнем стадионе - "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится