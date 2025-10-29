Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Батчи: в этом сезоне лидерство "Краснодару" даётся сложнее

Полузащитник "Краснодара" Жоао Батчи высказался о лидерстве команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Всегда тяжело идти на первом месте, так как все хотят обыграть тебя. Но я считаю, что своей работой мы заслуживаем быть на первом месте в таблице. В этом сезоне лидерство даётся сложнее, чем в прошлом, но мы справимся", - сказал Батчи в интервью "РБ Спорт".

После 13 сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 29 очками. Команда на два балла опережает "Локомотив" и ЦСКА, занимающие вторую и третью строчки.

Следующую игру "быки" проведут на своём поле против московского "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в прошедшем сезоне команда Мурада Мусаева впервые в своей истории стала чемпионом России.

