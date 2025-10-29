Батчи: в этом сезоне лидерство "Краснодару" даётся сложнее

"Всегда тяжело идти на первом месте, так как все хотят обыграть тебя. Но я считаю, что своей работой мы заслуживаем быть на первом месте в таблице. В этом сезоне лидерство даётся сложнее, чем в прошлом, но мы справимся", - сказал Батчи в интервью "РБ Спорт".
После 13 сыгранных туров чемпионата России "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 29 очками. Команда на два балла опережает "Локомотив" и ЦСКА, занимающие вторую и третью строчки.
Следующую игру "быки" проведут на своём поле против московского "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Напомним, в прошедшем сезоне команда Мурада Мусаева впервые в своей истории стала чемпионом России.
Фото: ФК "Краснодар"