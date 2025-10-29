Радимов: Станкович доработает в "Спартаке" до зимы и уедет

"Думаю, Станкович доработает до зимы и поедет домой. Я допускаю мысль, что игрокам со Станковичем комфортно, он по-человечески с ними общается. И это говорит о том, что его как бы просто так не выгонишь. Другое дело, что самое главное - это качество игры, которого абсолютно нет", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. В прошедшем сезоне команда заняла с ним четвёртое место в российском чемпионате. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестой позиции в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 22 очка в 13 сыгранных матчах.
Следующий матч "Спартак" проведёт на выезде против "Краснодара". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак" Москва