Кубок России

Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Радимов: Станкович доработает в "Спартаке" до зимы и уедет

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Думаю, Станкович доработает до зимы и поедет домой. Я допускаю мысль, что игрокам со Станковичем комфортно, он по-человечески с ними общается. И это говорит о том, что его как бы просто так не выгонишь. Другое дело, что самое главное - это качество игры, которого абсолютно нет", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. В прошедшем сезоне команда заняла с ним четвёртое место в российском чемпионате. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестой позиции в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 22 очка в 13 сыгранных матчах.

Следующий матч "Спартак" проведёт на выезде против "Краснодара". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

