Главный тренер ЦСКА посоветовал, куда переходить Кисляку

"Кисляк может играть в любом чемпионате Европы. Может быть, из-за его антропометрических данных в Англии будет посложнее. Единственный совет, которые я ему бы дал, звучал бы так: "Не выбирай клуб, выбирай тренера". Это частая и большая ошибка агентов, когда они идут на поводу у клубов, которые платят зарплату и агентские. Но в состав игрока всё равно ставит тренер", - сказал Челестини в интервью "Чемпионату".
Матвей Кисляк в текущем сезоне в составе ЦСКА провёл 19 матчей во всех турнирах, отметился четырьмя голами и отдал пять голевых передач. Также на счету хавбека шесть матчей за сборную России и один забитый мяч. Его контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 16 миллионов евро.
На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 27 очков после 13 встреч. Команда Фабио Челестини два очка уступает лидирующему "Краснодару".
Фото: ПФК ЦСКА