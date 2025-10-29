Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Главный тренер ЦСКА назвал главное отличие Кисляка от других игроков

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, что его восхищает в 20-летнем полузащитнике армейцев Матвее Кисляке.
Фото: ПФК ЦСКА
"Его главное отличие от всех — ментальность и психология. Кисляк очень молод, но у него все очень четко в голове. Да, конечно, Матвей прекрасно играет в футбол, очень умный игрок. Он играет только на благо команды. Кисляк — игрок-мечта для тренера", — приводит слова "Чемпионат".

Матвею Кисляку 20 лет. В сезоне-2025/26 он выступил в 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Помимо этого, полузащитник принял участие в шести встречах в составе сборной России, отметившись одним забитым мячом. Его действующее трудовое соглашение с московской командой истекает летом 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Команда Фабио Челестини на данный момент идет третьей в турнирной таблице РПЛ. За 13 туров чемпионата России ЦСКА набрал 27 очков и уступает два очка лидирующему "Краснодару".

