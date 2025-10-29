Матчи Скрыть

Кубок России

Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Мостовой прокомментировал уход Юрана из "Серик Беледиеспор"

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об уходе российского тренера Сергея Юрана из "Серик Беледиеспор".
Фото: РИА Новости
"Изначально решение Юрана поехать в клуб, которым руководят люди, развалившие "Химки", было странноватым. Но Сергей же подневольный тренер — ему предложили работу, он поехал и в данном случае сделал все правильно. При этом команда-то находится где-то в середине турнирной таблицы — это хороший результат для клуба, который только добился повышения", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".

"Серик Беледиеспор" объявил о прекращении сотрудничества с Юраном в среду, 29 октября. Отмечалось, что стороны расторгли договор по обоюдному согласию.

Российский специалист был назначен главным тренером турецкого клуба летом 2025 года. Под руководством Юрана команда провела 11 матчей, в которых трижды одержала победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. После 11-ти туров во втором дивизионе Турции "Серик Беледиеспор" набрал 13 очков и на данный момент идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

