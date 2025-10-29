"Изначально решение Юрана поехать в клуб, которым руководят люди, развалившие "Химки", было странноватым. Но Сергей же подневольный тренер — ему предложили работу, он поехал и в данном случае сделал все правильно. При этом команда-то находится где-то в середине турнирной таблицы — это хороший результат для клуба, который только добился повышения", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
"Серик Беледиеспор" объявил о прекращении сотрудничества с Юраном в среду, 29 октября. Отмечалось, что стороны расторгли договор по обоюдному согласию.
Российский специалист был назначен главным тренером турецкого клуба летом 2025 года. Под руководством Юрана команда провела 11 матчей, в которых трижды одержала победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. После 11-ти туров во втором дивизионе Турции "Серик Беледиеспор" набрал 13 очков и на данный момент идет на 14-й строчке в турнирной таблице.
Мостовой прокомментировал уход Юрана из "Серик Беледиеспор"
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об уходе российского тренера Сергея Юрана из "Серик Беледиеспор".
Фото: РИА Новости