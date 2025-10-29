Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

17-летний полузащитник "Спартака-2" провел первую тренировку с основной командой

17-летний полузащитник "Спартака-2" Иван Сорокин провел первую тренировку с основным составом красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"10 дней назад Ваня забил красивейший гол за "Спартак-2", а уже сегодня тренировался вместе с главной командой. Теперь ждем дебюта и в официальной игре за "Спартак", – говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

19 октября игрок забил свой дебютный гол во взрослом футболе в матче 28-го тура Второй лиги с "Енисеем-2". Встреча завершилась со счетом 2:2. В 2025 году Сорокин принял участие в 11-ти матчах за "Спартак-2", в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. Помимо этого, 17-летний полузащитник выступил в 16-ти встречах Молодежной лиги, в которых забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.

Иван Сорокин пополнил второй состав "Спартака" в январе 2025 года. До этого он выступал в "Зените". Футболист подписал контракт с московской командой сроком на два года.

