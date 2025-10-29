17-летний полузащитник "Спартака-2" провел первую тренировку с основной командой

"10 дней назад Ваня забил красивейший гол за "Спартак-2", а уже сегодня тренировался вместе с главной командой. Теперь ждем дебюта и в официальной игре за "Спартак", – говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
19 октября игрок забил свой дебютный гол во взрослом футболе в матче 28-го тура Второй лиги с "Енисеем-2". Встреча завершилась со счетом 2:2. В 2025 году Сорокин принял участие в 11-ти матчах за "Спартак-2", в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. Помимо этого, 17-летний полузащитник выступил в 16-ти встречах Молодежной лиги, в которых забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.
Иван Сорокин пополнил второй состав "Спартака" в январе 2025 года. До этого он выступал в "Зените". Футболист подписал контракт с московской командой сроком на два года.
17-летний полузащитник "Спартака-2" Иван Сорокин провел первую тренировку с основным составом красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"