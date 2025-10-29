"Мы говорили много раз, что играли хорошо, но был плохой результат. Сейчас провели хорошую серию и получили неплохой результат. Команда должна продолжать. Один матч может выиграть любая команда. Поэтому мы изучаем каждого следующего соперника", — приводит слова Альбы "РБ Спорт".
"Ростов" начал беспроигрышную серию в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Тогда команда Джонатана Альбы сыграла вничью со счетом 3:3 с московским "Локомотивом". Последнее поражение ростовчане потерпели 17 августа в матче с "Рубином" (0:1). В 13-м туре чемпионата России клуб из Ростова-на-Дону вничью сыграл с махачкалинским "Динамо". Встреча 25 октября завершилась со счетом 1:1.
На данный момент "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 13-ти туров команда набрала 15 очков.
Главный тренер "Ростова" прокомментировал серию без поражений в РПЛ
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба высказался о результатах своей команды в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Ростов"