В. Овчинников: разве "Спартак" суперклуб сегодня? Одно имя осталось

"Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? Мне кажется, "Спартак" сейчас оседлает любая лошадь (смеется). Разве "Спартак" суперклуб сегодня? Одно имя осталось. При Старостиных, Бескове, Романцеве это был настоящий "Спартак", - сказал Овчинников "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Соглашение с сербским специалистом действует до конца июня 2027 года. Всего под его руководством команда провела 61 матч, одержала 35 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Следующий матч клуба пройдет 2 ноября против "Краснодара" в рамках РПЛ.
Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался о текущем состоянии московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"