Червиченко рассказал о главной проблеме "Динамо"

"В чем главная проблема "Динамо"? Проблема Карпина в том, что он начал слишком много лишних вещей изобретать. Мне кажется, игроки не успевают приспособиться к модели нового тренера. Но при этом, посмотрите, мы видим новые фамилии, тот же Бабаев какой гол "Крыльям Советов" забил. А всякие Маричали - это вообще какие-то шпионы, остается лишь понять, на чью мельницу воду льют. Каждый раз защитники привозят себе по паре голов, по крайней мере очень стараются", - сказал Червиченко "Матч ТВ".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июня 2025 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 19 матчей, одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
В текущем сезоне чемпионата России "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда провела 13 игр, одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.
Следующий матч бело-голубых пройдет 1 ноября против казанского "Рубина" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по московскому времени.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал игру московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"