Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
1 - 1 1 1
Удинезе2 тайм
Рома
1 - 0 1 0
Парма2 тайм
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
0 - 0 0 0
Брест1 тайм
Лорьян
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Метц
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Ницца
1 - 0 1 0
Лилль1 тайм
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Червиченко рассказал о главной проблеме "Динамо"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал игру московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"В чем главная проблема "Динамо"? Проблема Карпина в том, что он начал слишком много лишних вещей изобретать. Мне кажется, игроки не успевают приспособиться к модели нового тренера. Но при этом, посмотрите, мы видим новые фамилии, тот же Бабаев какой гол "Крыльям Советов" забил. А всякие Маричали - это вообще какие-то шпионы, остается лишь понять, на чью мельницу воду льют. Каждый раз защитники привозят себе по паре голов, по крайней мере очень стараются", - сказал Червиченко "Матч ТВ".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июня 2025 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 19 матчей, одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

В текущем сезоне чемпионата России "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда провела 13 игр, одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.

Следующий матч бело-голубых пройдет 1 ноября против казанского "Рубина" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по московскому времени.

