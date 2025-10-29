Газизов высказался о возможном переходе Смолова в махачкалинское "Динамо"

"Смолов в "Динамо"? Может быть. Но вряд ли он пополнит наши ряды. Мы стараемся работать немного в другом формате. Я не говорю про его футбольные качества. Мы смотрим игроков, которых мы сможем продать в будущем. Но нельзя ничего исключать. Фёдор - замечательный футболист", - сказал Газизов Metaratings.
В текущем сезоне Федор Смолов провел 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в Кубке России за медиафутбольный клуб Broke Boys.
До этого нападающий выступал в "Краснодаре", "Локомотиве", "Динамо", "Урале" и "Анжи". Также футболист играл за испанскую "Сельту" и нидерландский "Фейеноорд".
В составе "Локомотива" Смолов стал обладателем Суперкубка России и 2-х Кубков России. В сезоне-2024/2025 форвард стал чемпионом России вместе с "Краснодаром".
