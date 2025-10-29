Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Дженоа
0 - 2 0 2
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Нант
2 - 2 2 2
Монако1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Париж
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Ливерпуль
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
Челси2 тайм
Суонси
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Газизов высказался о возможном переходе Смолова в махачкалинское "Динамо"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал возможность подписания контракта с 35-летним нападающим Федором Смоловым.
Фото: ФК "Краснодар"
"Смолов в "Динамо"? Может быть. Но вряд ли он пополнит наши ряды. Мы стараемся работать немного в другом формате. Я не говорю про его футбольные качества. Мы смотрим игроков, которых мы сможем продать в будущем. Но нельзя ничего исключать. Фёдор - замечательный футболист", - сказал Газизов Metaratings.

В текущем сезоне Федор Смолов провел 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в Кубке России за медиафутбольный клуб Broke Boys.

До этого нападающий выступал в "Краснодаре", "Локомотиве", "Динамо", "Урале" и "Анжи". Также футболист играл за испанскую "Сельту" и нидерландский "Фейеноорд".

В составе "Локомотива" Смолов стал обладателем Суперкубка России и 2-х Кубков России. В сезоне-2024/2025 форвард стал чемпионом России вместе с "Краснодаром".

