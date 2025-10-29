Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Дженоа
0 - 2 0 2
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Нант
2 - 2 2 2
Монако1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Париж
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Ливерпуль
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
Челси2 тайм
Суонси
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Экс-игрок "Спартака" прокомментировал слухи о смене главного тренера клуба

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин прокомментировал постоянные разговоры о смене главного тренера клуба Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Естественно, что хорошего в этом мало. Проиграл "Спартак", значит, команда ищет нового главного тренера, выиграл – не ищет. Ничего хорошего плане морального устоя в команде. Потому что это нервы", - сказал Масалитин в интервью "Газета.Ru".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в начале июня 2024 года. Контракт рассчитан до конца июня 2027 года. Под руководством главного тренера команда провела 61 матч, одержала 35 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах. Следующий матч красно-белых пройдет 2 ноября против "Краснодара" в рамках РПЛ

