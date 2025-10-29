"Естественно, что хорошего в этом мало. Проиграл "Спартак", значит, команда ищет нового главного тренера, выиграл – не ищет. Ничего хорошего плане морального устоя в команде. Потому что это нервы", - сказал Масалитин в интервью "Газета.Ru".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в начале июня 2024 года. Контракт рассчитан до конца июня 2027 года. Под руководством главного тренера команда провела 61 матч, одержала 35 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах. Следующий матч красно-белых пройдет 2 ноября против "Краснодара" в рамках РПЛ
Экс-игрок "Спартака" прокомментировал слухи о смене главного тренера клуба
Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин прокомментировал постоянные разговоры о смене главного тренера клуба Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"