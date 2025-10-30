Шалимов сравнил игру "Спартака" с мадридским "Реалом"

«Я не исключаю, что для «Краснодара» это будет тяжелейшая игра. Барко сыграет по другому, где то повезёт Угальде, Маркиньос может выдать иную игру — не такую, как с «Оренбургом», когда их заменили после первого тайма. За «Спартак» волнительно, нестабильно. Так может играть «Реал», когда у тебя Беллингем, Мбаппе и Винисиус — за них не нужно забегать. Можно не наигрывать какие-то фланги, когда Винисиус способен уйти влево, сместиться вправо, обыграть и отдать Беллингему, тот — разобраться, а Мбаппе — забить. У них провалов нет», — заявил Шалимов «Матч ТВ».
Следующая игра красно-белых пройдет 2 ноября против "Краснодара" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах. Московский клуб одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения в лиге.
Главным тренером "Спартака" является Деян Станкович. В этом сезоне под его руководством команда провела 19 матчей, одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре «Спартака» перед предстоящим матчем с «быками» в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"