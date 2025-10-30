Экс-супруга Аршавина: он продал мою Bentley, чтобы купить мне Merсedes, а разницу забрал себе

«Я даже не подумала в ПТС заглянуть сразу. Туда уже заглянула уже потом. Обалдела от того, что, оказывается, у меня уже не новая машина. То есть он продал мою Bentley, чтобы купить мне Merсedes, а разницу забрал себе. Оказывается, машине было уже полгода», — заявила Аршавина «ТВ-Центр».
Андрей Аршавин является воспитанником «Зенита» и провел за основную команду 376 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 108 результативных передач. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2006 году его признали лучшим футболистом года в России.
В настоящее время Андрей Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба «Зенит».
Бывшая супруга Андрея Аршавина, экс?футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России, Алиса Аршавина поделилась историей о подарке от мужа во время брака.
Фото: ФК "Зенит"