В прошлом сезоне трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» не состоялся из-за затяжки переговоров. Генеральный директор клуба Леонченко долго вел торги, принял большинство условий игрока, но это привело к потере времени, и хавбек в итоге перешел в «Аль-Вахду». Позже, в конце сентября, эмиратский клуб разорвал контракт с аргентинцем. Последний матч Вера провел 25 мая за «Химки».
По информации журналиста Карпова сейчас «Локомотив» рассматривает варианты для усиления центра поля зимой, в том числе подписание Веры, а также на случай, если летом не удастся выкупить Пруцева у «Спартака» за €6,5 млн. При этом многое будет зависеть от физической формы 28-летнего полузащитника. Также интерес к Лукассу проявляют клубы из Мексики и MLS.
Вера может оказаться в "Локомотиве", несмотря на провал летних переговоров — источник
Аргентинский полузащитник Лукас Вера снова рассматривается «Локомотивом» для усиления центра поля, несмотря на срыв его перехода летом.
Фото: ФК "Химки"