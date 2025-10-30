«Если «Динамо» окажется в восьмерке, мне кажется, дадут поработать второй сезон. Хотя это результат, конечно, из вон рук плохой. Если же команда выпадет из восьмерки, то заканчивать сезон будет уже другой тренер, а тем более начинать следующий. Еще многое будет зависеть от нюансов — какое отставание, какую игру команда покажет. Как бы там ни было, не для восьмого места Карпина приглашали в «Динамо». Тем более его назначение было так пышно обставлено.
Еще раз хочу сказать: по-прежнему очевидно негативное влияние экспертов «Матч ТВ». Сборная выдерживает давление, а «Динамо», соответственно, нет», — заявил Губерниев «Матч ТВ».
Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России. Под руководством Карпина динамовцы провели в РПЛ 13 матчей, в которых потерпели 5 поражений, четыре раза сыграли вничью и одержали четыре победы.
На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 13 сыгранных матчах. Следующий матч бело-голубые проведут 1 ноября на выезде против казанского «Рубина».
В ноябре сборная России проведёт ещё два матча: 12 ноября против Перу в Санкт-Петербурге и 15 ноября против Чили в Сочи.
Губерниев: не для восьмого места Карпина приглашали в "Динамо"
Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о текущем положении «Динамо» в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"