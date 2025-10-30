- Многие клубы очень заинтересованы в Хуане. На его счету 19 голов и 5 голевых передач за чуть более 13 месяцев в команде, которая очень мало владеет мячом. Логично, что есть интерес. В России им интересуется не одна команда.
Напомним, ранее сообщалось, что к нападающему "Пари НН" Хуану Боселли проявляют интерес московский "Локомотив" и ряд китайских клубов.
25-летний нападающий присоединился к нижегородцам в сентябре 2023 года. Его действующее трудовое соглашение истекает летом 2026-го. В этом сезоне уругваец принял участие в 16 матчах за российскую команду и забил 8 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Агент Боселли отреагировал на новость об интересе "Локомотива"
Агент и отец форварда "Пари НН" Хуана Боселли Пабло Боселли прокомментировал информацию об интересе "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"