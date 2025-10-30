"В судейскую бригаду были брошены бутылки с водой. "Ахмат" наказан на 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Матч между "Ахматом" и Сочи" закрывал программу 13-го тура Российской Премьер-Лиги в понедельник, 27 октября. Встреча проходила в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и щавершилась победой сочинской команды со счетом 4:2. Игра завершилась массовой потасовкой.
КДК РФС оштрафовал "Ахмат" за бросание бутылок в судейскую бригаду
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать грозненский "Ахмат" по итогам 13-го тура РПЛ с "Сочи" (2:4).
Фото: ФК "Ахмат"