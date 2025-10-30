Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
НефтехимикЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
Арсенал Тула1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
20:30
СассуолоНе начат
Пиза
22:45
ЛациоНе начат

Представитель Дугласа Сантоса рассказал о состоянии здоровья защитника "Зенита"

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, работающего с защитником "Зенита" Дугласа Сантоса, рассказал о сроках восстановления игрока после травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"Вероятно, Дуглас не сыграет в этом году за "Зенит". Его восстановление займет точно больше четырех недель", - передает слова Фрейтаса "СЭ".

Напомним, защитник "Зенита" получил повреждение на тренировке и не принимал участия в игре 13-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:1).

В нынешнем сезоне бразилец провел в составе сине-бело-голубых 12 матчей и отметился двумя забитыми голами, а также сделал одну результативную передачу.

