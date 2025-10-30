Агент защитника "Локомотива" высказался о возможном переходе футболиста в "Зенит"

"Никакого интереса по Сильянову от "Зенита" нет. Если бы в "Локомотив" кто-то обращался, клуб бы поставил нас в известность", - приводит слова Кузьмичева Metaratings.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере футболиста столичного "Локомотива" Александра Сильянова - отмечалось, что переход может состояться в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Александр Сильянов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 6 миллионов евро.
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Александра Сильянова, высказался о возможном переходе своего клиента в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"