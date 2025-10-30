Матчи Скрыть

Семин: "Зенит" вернулся в чемпионскую гонку

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" вернулся в чемпионскую гонку. Там очень опытный тренер, который неоднократно становился чемпионом, и у команды хороший подбор игроков. Игроки "Зенита" адаптировались и уже знают, что чемпионат России — это не так просто", - цитирует Семина Metaratings.

После 13 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с московским "Локомотивом" - встреча состоится в субботу, 1 октября, в 20:15 по столичному времени.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

