Бывший гендир "Спартака": "Зенит" предлагал красно-белым купить Глушенкова за 7 миллионов евро

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак заявил, что петербургский "Зенит" предлагал красно-белым купить Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" очень странно себя ведёт, если говорить о трансферной политике. Помните у Глушенкова были какие-то разногласия в "Зените"? Я относительно недавно услышал, что Глушенков сразу был в предложении. За семь миллионов евро.

Это было недавно? Возьмём плюс-минус год назад. Прошлый сезон. Ближе к концу", - цитирует Первака Legalbet.

Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с лета 2024 года. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 14 встречах и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Ранее футболист был игроком столичного "Локомотива", самарских "Крыльев Советов", подмосковных "Химок", "Чертаново" и московского "Спартака".

После 13 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. Петербуржцы располагаются на 4 строчке с 26 баллами в своем активе.

