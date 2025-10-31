"Карпин должен понимать, в какой клуб пришёл работать". Бородюк - о "Динамо"

"Карпин должен понимать, в какой клуб пришёл работать. У него очень много работы в национальной команде, так что необходимо грамотно совмещать две деятельности. В клубе необходимо находиться ежедневно. Думаю, что это решение на данный момент не даёт того результата, который необходим "Динамо". Команда должна бороться за чемпионство, и я надеюсь, что она вернётся на лидирующие позиции", - цитирует Бородюка Metaratings.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года - специалист также продолжает работу на посту главного тренера национальной команды России. В феврале Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 13 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с казанским "Рубином", который располагается на 7 строчке в таблице с 18 баллами. В ноябре сборная России проведет две домашние товарищеские встречи - национальная команда сыграет с Чили и Перу.
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о работе Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"