"Это будет последний матч Станковича". Губерниев - о предстоящем матче "Спартака" с "Краснодаром"

"Я поеду в Краснодар работать футбольным обозревателем на матче "Краснодара" со "Спартаком", буду вести студию. Думаю, как раз это и будет последний матч Станковича в "Спартаке". "Краснодар" — точно фаворит в этой игре, он победит. А мы все станем свидетелями блистательного увольнения главного тренера красно-белых", - цитирует Губерниева "ВсеПроСпорт".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с мая 2024 года - ранее специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвезе Звезде". По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Контракт с сербским специалистом был продлен до июня 2027 года.
В воскресенье, 2 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе примет московский "Спартак" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.
После 13 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками, красно-белые располагаются на 6 строчке с 22 баллами в своем активе.
