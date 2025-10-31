"Всё-таки "Краснодар" является фаворитом матча: они умеют играть на результат. "Спартак" же, как обычно в последние годы, штормит. И нет у красно-белых стабильности в составе. Если "Краснодар" не позволит "Спартаку" играть в свой футбол, не позволит ему разбегаться, то добьется победы", - приводит слова Граната "Матч ТВ".
В воскресенье, 2 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе примет московский "Спартак" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. После 13 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками, красно-белые располагаются на 6 строчке с 22 баллами в своем активе.
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, московский "Спартак" занял 4 место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 встречах Российской Премьер-Лиги.
"Они умеют играть на результат". Экс-игрок сборной России спрогнозировал победителя матча "Краснодар" - "Спартак"
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 14 тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"