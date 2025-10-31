Онопко - о работе Карпина в "Динамо": новый тренер, новые требования - нужно время

"Новый тренер, новые требования. Всегда нужно время на адаптацию и команде, и тренерскому штабу. Знаю требования Валерия Георгиевича, знаю его как тренера очень давно. Он начинал работу с командами не самого высокого уровня, добился много и поднимался по карьерной лестнице, много видел и знает. Что было в "Ростове" и сборной — это работает. Нужно время и футболистам тоже", - приводит слова Онопко "Матч ТВ".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года - специалист также продолжает работу на посту главного тренера национальной команды России. В феврале Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 13 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с казанским "Рубином", который располагается на 7 строчке в таблице с 18 баллами. В ноябре сборная России проведет две домашние товарищеские встречи - национальная команда сыграет с Чили и Перу.
Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал работу Валерия Карпина в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"