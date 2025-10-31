Защитник "Спартака" высказался о предстоящем матче с "Краснодаром"

"У нас хорошие воспоминания о выезде в Краснодар в том сезоне. Надеюсь, что удастся также успешно сыграть. Будем готовиться к хорошему сопернику", - приводит слова Денисова "Чемпионат".
В воскресенье, 2 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе примет московский "Спартак" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.
После 13 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками, красно-белые располагаются на 6 строчке с 22 баллами в своем активе.
Защитник "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал предстоящий матч 14 тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"