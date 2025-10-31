Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

Защитник "Спартака" высказался о предстоящем матче с "Краснодаром"

Защитник "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал предстоящий матч 14 тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
"У нас хорошие воспоминания о выезде в Краснодар в том сезоне. Надеюсь, что удастся также успешно сыграть. Будем готовиться к хорошему сопернику", - приводит слова Денисова "Чемпионат".

В воскресенье, 2 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе примет московский "Спартак" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

После 13 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками, красно-белые располагаются на 6 строчке с 22 баллами в своем активе.

