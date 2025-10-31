Ерохин рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Локомотивом"

"Как и к матчу с "Динамо", мы будем готовиться к игре с "Локомотивом" с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить", - приводит слова Ерохина "Известия".
Завтра, 1 ноября, петербургский "Зенит" сыграет на домашнем стадионе с московским "Локомотивом" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:15 по столичному времени.
После 13 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. "Железнодорожники" занимают 2 место с 27 баллами в своем активе.
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о подготовке команды к матчу с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"